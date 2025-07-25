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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Это особенное украшение: инфанта София появилась на мероприятии с кольцом своей матери Летиции

Вчера сестры принцесса Леонор и инфанта София посетили деревню Сан-Марти-Велл, где встретились с молодыми людьми из программ Фонда Стефано Палумбо в Сан-Марти-Вель в Жироне.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Инфанта София, фото: instagram.com/casareal.es

Инфанта София, фото: instagram.com/casareal.es

Ранее мы уже показывали образы сестер с мероприятия. Особенно наше внимание привлекла младшая — 18-летняя инфанта София и ее аксессуар.

Для нового выхода девушка выбрала мятный костюм, который состоял из укороченного жакета и широких укороченных брюк, сочетая наряд с белым топом и нюдовыми остроносыми балетками без каблуков.

Инфанта София с кольцом матери / © Getty Images

Инфанта София с кольцом матери / © Getty Images

На пальце у инфанты мы заметили ювелирное украшение, которое ранее принадлежало ее матери — королеве Летиции. Это позолоченное кольцо марки Karen Hallam с интересным овальным верхом. Когда-то дочери Летиции преподнесли ей его в качестве подарка (сестры сами накопили 90 евро), а теперь София одолжила украшение у мамы для светского выхода.

Королева Летиция с этим кольцом / © Getty Images

Королева Летиция с этим кольцом / © Getty Images

В Instagram испанской королевской семьи также поделились видео с мероприятия.

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