Это особенное украшение: инфанта София появилась на мероприятии с кольцом своей матери Летиции

Инфанта София, фото: instagram.com/casareal.es

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Ранее мы уже показывали образы сестер с мероприятия. Особенно наше внимание привлекла младшая — 18-летняя инфанта София и ее аксессуар.

Для нового выхода девушка выбрала мятный костюм, который состоял из укороченного жакета и широких укороченных брюк, сочетая наряд с белым топом и нюдовыми остроносыми балетками без каблуков.

Инфанта София с кольцом матери / © Getty Images

На пальце у инфанты мы заметили ювелирное украшение, которое ранее принадлежало ее матери — королеве Летиции. Это позолоченное кольцо марки Karen Hallam с интересным овальным верхом. Когда-то дочери Летиции преподнесли ей его в качестве подарка (сестры сами накопили 90 евро), а теперь София одолжила украшение у мамы для светского выхода.

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Королева Летиция с этим кольцом / © Getty Images

В Instagram испанской королевской семьи также поделились видео с мероприятия.