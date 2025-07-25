- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 353
- Время на прочтение
- 1 мин
Это особенное украшение: инфанта София появилась на мероприятии с кольцом своей матери Летиции
Вчера сестры принцесса Леонор и инфанта София посетили деревню Сан-Марти-Велл, где встретились с молодыми людьми из программ Фонда Стефано Палумбо в Сан-Марти-Вель в Жироне.
Ранее мы уже показывали образы сестер с мероприятия. Особенно наше внимание привлекла младшая — 18-летняя инфанта София и ее аксессуар.
Для нового выхода девушка выбрала мятный костюм, который состоял из укороченного жакета и широких укороченных брюк, сочетая наряд с белым топом и нюдовыми остроносыми балетками без каблуков.
На пальце у инфанты мы заметили ювелирное украшение, которое ранее принадлежало ее матери — королеве Летиции. Это позолоченное кольцо марки Karen Hallam с интересным овальным верхом. Когда-то дочери Летиции преподнесли ей его в качестве подарка (сестры сами накопили 90 евро), а теперь София одолжила украшение у мамы для светского выхода.
В Instagram испанской королевской семьи также поделились видео с мероприятия.