Это особенное время: стало известно, как король Чарльз проведет день смерти своей матери Елизаветы II

Чарльз и его супруга Камилла готовятся к первой годовщине со дня смерти Ее Величества королевы Елизаветы II, которая скончалась 8 сентября 2022 года в замке Балморал, в Шотландии.

8 сентября также является днем восшествия на престол короля Чарльза III, и монарх, скорее всего, проведет его так же, как его мать отмечала собственное восшествие на трон в 1952 году, то есть в одиночестве и вдали от публики.

Королева считала этот день – днем скорби, так как в этот день она потеряла своего горячо любимого отца. Чарльз же потерял свою мать и королеву, правление которой длилось долгие 70 лет.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Поэтому эта дата – 8 сентября, считается весьма эмоциональной для монарха. День Чарльз и его супруга проведут тихо и уединенно, никаких мероприятий не планируется. Королевская чета продолжит отдыхать в своем замке Балморал, в Шотландии.

Разница лишь в том, что Елизавета II проводила этот день в Сандрингеме, так как ее отец король Георг VI умер 6 февраля. А в этот период члены королевской семьи как раз еще находятся на зимних каникулах именно в Сандрингеме. Чарльз же будет проводить этот день уединенно в шотландском Балморале, летней резиденции королевской семьи.

Король Георг VI и принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

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