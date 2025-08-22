Это оценила бы принцесса Кейт: королева Мэри рассказала, как проводят досуг ее дети

Королева Мэри с мужем и детьми / © Getty Images

19-летний наследный принц Кристиан, 18-летняя принцесса Изабелла и 14-летние близнецы принц Винсент и принцесса Жозефина по словам их матери любят проводить свободное время на свежем воздухе.

Недавно королева Мэри принимала участие в записи одной программ про сад и показывая свой сад в королевском доме во дворце Фреденсборг рассказала, что ее дети любят там гулять.

Серен Вестер и королева Мэри / © Датская королевская семья/Instagram

«Наши дети много времени проводят на улице. Не думаю, что они думают: „Вот пойду-ка я на природу“. Они считают, что приятно подышать свежим воздухом и позаниматься спортом на природе».

Датская королевская семья ведет активный образ жизни, а король Фредерик — заядлый бегун. Все четверо детей в последние годы участвовали в ежегодном забеге своего отца — Royal Run, а принцесса Жозефина пробежала дистанции в 5 и 10 км.

Принц Кристиан, принцесса Жозефина и принцесса Изабелла / © Getty Images

Напомним, недавно стало известно, что младшая дочь короля Фредерика X будет учиться в новой школе и таки образом девушка будет жить отдельно от родителей уже в 15 лет.