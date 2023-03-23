Это пикантно: леди Амелия Виндзор надела платье-комбинацию с прозрачной сеткой на груди

27-летняя леди Амелия приняла участие в запуске коллекции экологически чистой обуви Pretty Ballerinas x Amelia Windsor в Лондоне. На мероприятие модель приехала в коротком трикотажном кардигане на пуговицах и широких голубых джинсах, под которые подобрала туфли с цветами на каблуках.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

В этой обуви Амелия уже появлялась на красной дорожке, когда посещала показ Сьюзан Фэнг во время Недели моды в Лондоне.

А также появилась перед камерами фотографов в черном платье-комбинации на тонких бретельках и с прозрачным лифом и обула черно-белые туфли с круглыми носами.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

У Амелии был яркий маникюр, на пальцах сверкало несколько разнообразных колец, а на шее - украшение в виде цепи, также она сделала едва заметный макияж, лишь немного подчеркнув свои пухлые губы, а волосы распустила.

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