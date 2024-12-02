Это пикантно: леди Амелия Виндзор приехала в театр в платье с прозрачным верхом

29-летняя Амелия Виндзор посетила мировую премьеру мюзикла "Дьявол носит Prada" в театре Доминион в Лондоне. Девушка вышла в светв черном макси-платье на тонких бретельках с кружевным прозрачным бюстом, пикантно подчеркивающим ее грудь.

Леди Амелия дополнила вечерний аутфит лаковыми туфлями на каблуках, несколькими золотыми серьгами-колечками и ожерельем из белых камней с золотой подвеской. Волосы мисс Виндзор заправила за уши и сделала легкий макияж глаз и подчеркнула губы помадой в натуральных оттенках.

Леди Амелия Виндзор / Фото: Getty Images

Летом леди Амелия часто выбирала для повседневных выходов меховые куртки, а вот зимой решила остановиться на минимализме и появиться в театре в платье из тонкого кружева.

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