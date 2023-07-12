"Это письмо украинцам из прошлого": презентовали трейлер исторического экшена о легенде Карпат – Олексе Довбуше

В Сети появился трейлер фильма "Довбуш" – о борьбе вожака опришков за свободу своего народа.

Довбуш – воплощение архетипа украинца с чувством собственного достоинства, украинца, не воинствующего по своей природе и более всего мечтающего о мирной, свободной и счастливой жизни на своей земле. Но когда враги посягают на его свободу, он готов пожертвовать всем и оружием в руках защитить достоинство свое, своего народа и свою любовь.

"Я снял картину о том, кто не хотел быть героем, о том, кто не хотел становиться опришком. Он хотел мирной жизни с той, кого любил. Но ему пришлось взять в руки оружие, возглавить восстание, чтобы его мечта сбылась. Это история о нас: для каждого, я убежден, жизнь изменилась на "до" и "после" в феврале 2022 года. Надеюсь, что на экране каждый увидит историю о себе самом сегодня. Мы не стремились снимать актуальное кино, мы делали это с искренним сердцем, долго искали возможности, чтобы картинка попала к зрителю. И мы все счастливы, что, наконец, имеем дату премьеры — 24 августа – день, когда Довбуш стал бессмертным, день, когда его история начала вдохновлять других", – поделился режжисер фильма Олесь Санин.

Исторически, опришки – участники повстанческого движения, которые противостояли королевской власти и наказывали власть имущие. Они не терпели лжи, гнета и власть имущих. Нередко их называли как "народными мстителями" так и разбойниками.

"Опришки – это прототипы современных воинов, которые отстаивали свою землю, свою свободу, свою любовь, братство. Годы проходят, а история циклическая… кино об этом и есть", — рассказал Дмитрий Вивчарюк, исполнитель роли опришка Забо.

"По сравнению с 2014 годом, в 2022 дух с которым люди пришли в армию, сильнее, больше, массовее. Нам пришлось проснуться. Время идет, война – повод для вдохновляющих историй, но в то же время это очень изнурительная штука, машина смерти. Фильм, который выйдет сейчас, в это время, очень нужен, его должны увидеть как можно больше людей. Актуальность этой истории обострилась. Это, по моему мнению, фильм-мотиватор, который кому-то поможет понять, а кому-то даже поможет сделать первый шаг, кого-то заставит все переоценить. У меня ощущение, что это будет "бомба". Я точно знаю, чего катастрофически, как воздуха не хватает там, где непосредственно льется кровь — это кино пойдет как в сухую землю", — комментирует Олег Шульга, ныне офицер ВСУ, исполнитель роли опришка Стрельца.

"Довбуш" – это письмо украинцам из прошлого, это напоминание, что свободу надо выгрызать зубами. История очень резонирует с настоящим и поднимает боевой дух украинцев. Для подростков (и не только) это может быть уроком истории, потому что все ключевые исторические моменты удачно вписаны в сюжет. Ко всему, мы сейчас наконец-то сепарировались от русской культуры и обращаем внимание на свою. А нашей культуре для масштабного развития необходим зритель. В первую очередь наш зритель", – сказала исполнительница роли любимой Олексы Довбуша, Марички, – Даша Плахтий.

В преддверии старта проката команда фильма отправится в масштабный промотур по городам Украины. Детали тура начнутся раскрываться очень скоро.

Синопсис

Карпаты. Начало XVIII века. Жестокое правление польской шляхты заставляет гуцулов бежать в горы. Два брата, Олекса и Иван Довбуши, оказываются вне закона и становятся опришками. В поисках мести господам за убийство родителей Довбушей братья становятся врагами друг другу. Один стремится к деньгам, другой — к справедливости. Гуцулы начинают восстание, возглавляемое Олексой. Шляхта делает все возможное, чтобы уничтожить Довбуша. Но он их перехитрил. И разрослась легенда о карпатском рыцаре. Легенда, вдохновляющая поколение борющихся за свободу родной земли. О силе и любви Олексы Довбуша, об измене и несправедливости. О том, как он жил и как обманул смерть.

В прокат фильм "Довбуш" выйдет в День Независимости Украины, 24 августа.

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