"Это победа украинской гастрономии на мировом уровне": Евгению Клопотенко вручили награду в Каннах

Украинского кулинарного критика и шеф-повара признали фуд-блогером года по версии мировой премии.

Евгений Клопотенко принял участие в состоявшейся в Каннах премии World Influencers and Bloggers Awards (которую еще называют "Оскаром для блогеров"). Шеф-повар стал победителем в номинации "Фуд-блогер года". Он вышел на сцену получить свою награду. Снимки с мероприятия Евгений опубликовал в Instagram.

Евгений Клопотенко/Instagram

"Вчера был в Каннах. Получил мировую премию @wibaglobal как фуд-блогер года. Здесь знаковое не то, что у меня есть награда. Здесь знаковое то, что страница в Инстаграме, которая об украинской кухне, получила мировую премию. Еще глубже вписывается в контекст мира. И это однозначная победа украинской гастрономии на мировом уровне. Официальная. А я так — больше инструментик, который помогает этому произойти", — написал шеф-повар.

Клопотенко отметил, что сейчас Украину очень поддерживает мировое сообщество на всех уровнях. В частности, на гала-вечере собирали деньги в поддержку Украины. Он также призвал всех инфлуэнсеров повлиять на ситуацию в Украине.

"Из наблюдений: Украина действительно имеет сейчас очень много поддержки на разных уровнях. Чуть ли не всю поддержку мира. Даже на премии во время гала-вечера был сбор средств на нужды Украины. Поэтому из всего, что я мог сказать — сказал мировым инфлюэнсерам, что они влияют на свет через смартфоны, и они могут повлиять на ситуацию в Украине. Знаю, что никто из них не хочет показывать войну, и они могут этого не делать. Но они могут рассказывать об Украине в контексте своих блогов. Пусть тревел-блогер рассказывает об украинских городах. Фэшн-блогер — об украинских дизайнерах. Этого уже будет достаточно. Просто держать информационно Украину в фокусе", — рассказал Евгений.

По его словам, все понимают, что украинцы — супернарод. Мы ныне являемся синонимом силы и храбрости. Люди начинают интересоваться нашей культурой. И подтверждением тому является то, что украинская кухня получила признание на мировой блоггерской премии.

Напомним, получил награду World Influencers and Bloggers Awards в Каннах также кот Степана из Харькова. Кстати, его номинировали на премию после того, как ему удалось собрать более 10 тысяч долларов в помощь животным, пострадавшим из-за войны в Украине.

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