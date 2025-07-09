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Это попало в кадр: президент Макрон мило подмигнул принцессе Кейт во время государственного банкета
Вчера старшие члены британской королевской семьи собрались в Виндзорском замке на государственном банкете в честь визита президента Эммануэля Макрона и Брижит Макрон в Великобританию.
Во время самого мероприятия принцесса Уэльская сидела рядом с господином Макроном, они мило беседовали и фотографам удалось запечатлеть тот момент, когда Эммануэль подмигнул Кэтрин, когда они поднимали бокалы.
Напомним, принцесса Уэльская была вместе со своим мужем принцем Уильямом Уэльским на торжественном банкете.
Она выбрала для появления на публике красное макси-платье созданное Сарой Бертон для Givenchy с кейпом и струящимся подолом, клатч от Givenchy, туфли Jimmy Choo а ее вечерний образ дополняли серьги-люстры Greville, тиара «Узелки любви» принцессы Дианы и Орден королевской семьи.