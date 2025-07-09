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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Это попало в кадр: президент Макрон мило подмигнул принцессе Кейт во время государственного банкета

Вчера старшие члены британской королевской семьи собрались в Виндзорском замке на государственном банкете в честь визита президента Эммануэля Макрона и Брижит Макрон в Великобританию.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Кейт и Эммануэль Макрон

Принцесса Кейт и Эммануэль Макрон / © Getty Images

Во время самого мероприятия принцесса Уэльская сидела рядом с господином Макроном, они мило беседовали и фотографам удалось запечатлеть тот момент, когда Эммануэль подмигнул Кэтрин, когда они поднимали бокалы.

Эммануэль Макрон и принцесса Кейт / © Getty Images

Эммануэль Макрон и принцесса Кейт / © Getty Images

Напомним, принцесса Уэльская была вместе со своим мужем принцем Уильямом Уэльским на торжественном банкете.

Принцесса Кейт, Эммануэль Макрон и король Чарльз III / © Getty Images

Принцесса Кейт, Эммануэль Макрон и король Чарльз III / © Getty Images

Она выбрала для появления на публике красное макси-платье созданное Сарой Бертон для Givenchy с кейпом и струящимся подолом, клатч от Givenchy, туфли Jimmy Choo а ее вечерний образ дополняли серьги-люстры Greville, тиара «Узелки любви» принцессы Дианы и Орден королевской семьи.

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

Принц и принцесса Уэльские / © Getty Images

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