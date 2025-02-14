Это послание: эксперт объяснил, зачем Меган Маркл поцеловала принца Гарри на публике

Во время "Игр непокоренных" Меган Маркл не сдерживала чувств в отношении своего мужа принца Гарри.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс проанализировал эту ситуацию и объяснила, зачем Меган поцеловала Гарри на публике в день открытия Invictus Games 2025 в Ванкувере.

Эксперт по языку тела Джуди Джеймс рассказала изданию The Sun.

Меган и Гарри на церемонии открытия "Игр непокоренных" в Ванкувере / Фото: Getty Images

"Ее (Меган) прикосновения к лицу посылали миру мощный сигнал нежной привязанности и собственничества. Когда она обхватила его голову обеими руками и покрыла ее нежными поцелуями, она дала понять: "Он мой, и я люблю его"".

Также считалось, что это открытое обожание и подчеркнутая семейная атмосфера могли быть чем-то вроде приветствия Дональду Трампу – новоизбранному президенту США, который накануне старта "Игр" заявил в интервью New York Post, что оставит принца Гарри и его депортацию из страны в покое, так как ему и так не повезло с женой и назвав Меган "ужасной".

"Я оставлю его в покое. У него и так достаточно проблем с женой. Она ужасна", - сказал тогда Трамп.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Напомним, на "Играх" Меган Маркл присутствовала пять дней и потом уехала в США, а Гарри остался в Канаде и посетит 16 февраля церемонию закрытия "Игр".

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