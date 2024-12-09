Это привлекло внимание: почему все обсуждают сине-желтый лук Дональда Трампа из поездки в Париж

Любитель красных галстуков – новоизбранный президент США Дональд Трамп – на выходных посетил Париж и неожиданно выбрал для нового выхода совсем другой аксессуар к костюму.

Дональд Трамп встречался в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Украины Владимиром Зеленским. А после посетил открытие восстановленного после пожара, который произошел в 2019 году Нотр-Дам-де-Пари.

Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Многие обратили внимание, что Трамп выбрал в этот раз для появления перед многочисленными камерами темно-синий костюм, белую рубашку, желтый галстук и сверху надел черное длинное пальто. А сочетание синего с желтым в образе новоизбранного президента США назвали не чем иным, как способом продемонстрировать поддержку Украине.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Стоит отметить, что в большинстве своих публичных выходов Дональд Трамп предпочитает носить яркий красный галстук, который соответствует его эксцентричному образу.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Или же выбирает более спокойные синий или голубой оттенки. Желтый цвет галстука у Трампа скорее исключение, чем правило.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

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