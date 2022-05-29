Это протест: россиянку Викторию Боню снова не хотели фотографировать на красной дорожке в Каннах

Это протест: россиянку Викторию Боню снова не хотели фотографировать на красной дорожке в Каннах

Россиянка, живущая в Монако, снова оказалась не особо интересна фотографам на Каннском кинофестивале.

Виктория Боня таки появилась на красной дорожке в день церемонии закрытия кинофестиваля в Каннах, но не вызвала особый интерес у публики и мировых фотографов, которые фотографируют знаменитостей и гостей фестиваля.

Виктория Боня / Фото: Getty Images

На кадрах видно, что фотографируют россиянку не все, а некоторые продолжают бойкотировать звезду, глядя с пренебрежением на то, как она старается позировать перед камерами.

Виктория Боня / Фото: Getty Images

Напомним, в связи с войной, которую Россия развязала в Украине, россиянам в этом году была закрыта дорога на престижный Каннский кинофестиваль. Делегацию страны не пригласили, а единственный фильм, который показали на фестивале, - картина Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского".

Виктория Боня / Фото: Getty Images

Виктория Боня приехала на дорожку фестиваля в самый первый день, но звезду не пустили. Потом ей все же удалось пройти на дорожку, но многие фотографы даже не захотели ее снимать. Сеть облетело фото: Виктория позирует, а ни один фотограф за ее спиной ее не снимает.

Виктория Боня / Фото: Getty Images

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