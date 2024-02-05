Это растрогало поклонников: княгиню Шарлин запечатлели с дочерью в особенный момент

Княгиня Шарлин и князь Альбер были запечатлены фотографами во время матча 25-го тура регулярного сезона Евролиги Turkish Airlines между "Монако" и "Фенербахче Беко Стамбул" в зале "Гастон Медесин" в Монте-Карло.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

На игре супруги были со своими детьми – близнецами принцем Жаком и принцессой Габриэллой. В Instagram опубликовали несколько фотографий с мероприятия, и один снимок растрогал поклонников Шарлин.

На фото принцесса держит свою 9-летнюю дочь Габриэллу на руках, а та прижалась к маме и смотрит игру.

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Также князь Альбер II был замечен обнимающим своего девятилетнего сына Жака, когда они оба внимательно наблюдали за игрой. Они оба были с шарфами болельщиков на шее.

Напомним, недавно стало известно о том, что Шарлотта Казираги разводится с мужем.

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