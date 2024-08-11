Это разбило бы ей сердце: принцесса Диана не допустила бы ссоры Гарри и Уильяма

Принцесса Диана никогда бы не приняла тот факт, что два ее сына, два ее мальчика, теперь заклятые враги.

Ричард Кей, главный редактор Daily Mail, заявил в еженедельном ток-шоу Mail+, что если бы принцесса Диана была жива, "драки" между ее двумя сыновьями не было бы.

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыновьями / Фото: Associated Press

Напряженность в отношениях между принцами растет с тех пор, как герцог и герцогиня Сассекские оставили свои должности старших работающих членов королевской семьи в январе 2020 года, а затем переехали в Америку.

Принцесса Диана, принц Уильям / Фото: Associated Press

Кей был близким другом принцессы Уэльской и рассказывал, что Гарри и Уильям в детстве часто ссорились из-за ее "наследства".

"Они боролись за наследие Дианы, они растаскивали наследие Дианы на части, и выбирали, какая часть подходит им лучше всего. Я думаю, что это большая трагедия", - заявил эксперт Palace Confidential.

"То, что я знал о Диане, было, прежде всего, ее любовью к сыновьям, которая была очевидна всему миру, она любила этих мальчиков. Я думаю, ее сердце было бы разбито. Главный вопрос в том, произошло бы это, если бы Диана была с нами? Я считаю, что этого, скорее всего, не произошло бы, потому что она осталась бы ключевой фигурой в жизни обоих и предотвратила бы последствия", - говорит эксперт.

Принцесса Диана и принц Чарльз в отпуске на Майорке со своими сыновьями Уильямом и Гарри, август 1987 год / Фото: Getty Images

Напомним, в последние годы отношения Гарри и Уильяма были крайне прохладными. Принц Уэльский не виделся со своим младшим братом во время его поездки в Великобританию в мае этого года. А в своих мемуарах "Запасной" Гарри назвал Уильяма своим "заклятым врагом", рассказав подробности о том, как они всю жизнь соревновались.

Принцесса Диана с сыновьями Уильямом и Гарри / Фото: Getty Images

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