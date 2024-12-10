Это разозлит короля: какие подарки на Рождество ненавидит Чарльз III

Бывший королевский дворецкий Грант Харролд рассказал о том, подарить королю Чарльзу на Рождество, а также чего следует избегать.

По словам дворецкого монарх не любит получать на Рождество экстравагантные и дорогие подарки.

Господин Харролд рассказал The Mirror: "Король ненавидит, когда ему дарят что-то экстравагантное и дорогое. Ему было бы неловко, если бы вы потратили на него целое состояние. Он бы сказал: "Это прекрасно, но вам действительно не следовало этого делать".

Король Чарльз и королева Камилла на рождественской службе в Сандрингеме / Фото: Getty Images

Говоря о том, что же он сам дарил монарху на Рождество, он добавил: "На Рождество я дарил ему книги по викторианскому садоводству или продукты на основе меда, потому что я знаю, как сильно он любит мед".

Напомним, ранее мы описывали конфузную ситуацию, которая однажды приключилась с первой женой Чарльза – принцессой Дианой в Сандрингеме, замке, который она ненавидела. В первое свое рождество с королевской семьей принцесса купила всем дорогие подарки, потому что не знала о традиции дарить простые вещи, никто из членов семьи не рассказал ей об этом. Диана купила на всю большую семью дорогие кашемировые свитеры и шарфы из мохера, а взамен получила держатель для туалетной бумаги.

Принцесса Диана в Сандрингеме, 1985 год / Фото: Getty Images

Напомним, в этом году члены королевской семьи снова соберутся в Сандрингеме и посетят рождественскую службу в церкви Святой Марии Магдалины.

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