Это "редкая ошибка": герцога и герцогиню Кембриджских раскритиковали за переезд в Виндзор

Принц Уильям хочет быть ближе к своей бабушке - королеве Елизавете II, так как сейчас будет выполнять еще больше королевских обязанностей. А его жена Кейт желает, чтобы у их детей было больше свободы. Именно по этим причинам Кейт и Уильям затеяли переезд.

Жить пара с детьми собирается в коттедже Аделаиды в Виндзоре, в том самом, который принц Эндрю рассматривал для своей младшей дочери - принцессы Евгении.

Уже с сентября дети Кембриджских – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи – пойдут в новую школу. Вчера было официально объявлено, что это будет за школа. Словом, у семьи начинается новый этап, где не будет места даже круглосуточной няне.

Но вот королевские эксперты считают, что британцы будут критиковать пару за переезд из Кенсингтонского дворца. Комментатор Ричард Кей заявил, что этот шаг был "редкой ошибкой" Уильяма и Кейт на фоне кризиса стоимости жизни, нанесшего ущерб нации.

Кейт и Уильям / Фото: Associated Press

"Во время стремительного кризиса стоимости жизни, затрагивающего работающие семьи по всей стране, обеспечение использования дополнительной собственности выглядит неуклюжим и бесчувственным", - сказал он, пишет Express. Эксперт считает, что то, что у Кембриджских сейчас официально будет три дома, которые необходимо содержать, является большой ошибкой.

В то же время мистер Кей признал, что новый дом Уильяма и Кейт Adelaide Cottage с четырьмя спальнями достаточно скромный по королевским стандартам. К тому же уже известно, что там не будет прислуги, а няня детей пары будет жить отдельно и приходить на работу каждый день.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Associated Press

Известно также, что Кэтрин и Уильям будут платить арендную плату за недвижимость по рыночной стоимости из собственных средств, а не из денег налогоплательщиков через Суверенный грант. Их апартаменты в Кенсингтонском дворце, которые были отремонтированы на деньги налогоплательщиков в 2013 году (было потрачено 4,5 млн фунтов стерлингов) пара оставит себе в качестве официальной резиденции и офиса.

Они также сохранят свой загородный особняк в Норфолке Anmer Hall, который был подарком королевы и строился за свой счет.

Кейт и Уильям с детьми / Фото: Associated Press

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