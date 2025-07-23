Это редкость: князь Альбер II и княгиня Шарлин продемонстрировали поцелуй на публике

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

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Княжеский дворец разместил в Instagram видео с торжественного мероприятия, где князь Альбер II и княгиня Шарлин сияли улыбками, когда прибыли со своими детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой на публичное торжество в минувшие выходные.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

На фото попало также, как князь Альбер II нежно поцеловал свою жену Шарлин в щеку на публике, чего обычно никогда не делает. Также этот момент попал и на видео, которым поделился дворец.

Отметим, на этом мероприятии дочь княжеской пары — 10-летняя принцесса Габриэлла — впервые появилась с маникюром.

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Княжеская семья Монако / © Getty Images