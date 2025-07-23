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Это редкость: князь Альбер II и княгиня Шарлин продемонстрировали поцелуй на публике
Княжеская чета в браке уже 14 лет и на днях посетила празднование 20-летия правления князя Альбера II в Монако.
Княжеский дворец разместил в Instagram видео с торжественного мероприятия, где князь Альбер II и княгиня Шарлин сияли улыбками, когда прибыли со своими детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой на публичное торжество в минувшие выходные.
На фото попало также, как князь Альбер II нежно поцеловал свою жену Шарлин в щеку на публике, чего обычно никогда не делает. Также этот момент попал и на видео, которым поделился дворец.
Отметим, на этом мероприятии дочь княжеской пары — 10-летняя принцесса Габриэлла — впервые появилась с маникюром.