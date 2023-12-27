Это сбило ее с толку: принц Уильям рассказал, какой самый странный подарок преподнес Кейт

Это было еще в самом начале их отношений, но пара помнит о подарке до сих пор.

Во время выступления в подкасте бывшего нападающего сборной Англии Питера Крауча на BBC Radio Five Live Уильям признался, что однажды подарил Кейт бинокль. Этот сюрприз сбил Кэтрин с толку. "Она никогда не позволяла мне забыть об этом", - сказал принц Уэльский. "Честно говоря, я понятия не имею, почему я купил ей бинокль, в то время это казалось хорошей идеей", пишет express.

Хорошо известно, что члены королевской семьи обычно предпочитают дарить друг другу беззаботные и не дорогие подарки, и по немецкой традиции семья открывает свои подарки в канун Рождества.

Кейт и Уильям с детьми прибыли на рождественский концерт / Фото: Associated Press

Однажды принц Гарри преподнес своей бабушке королеве Елизавете II банную шапку с надписью "Ain't life b*tch", а принцесса Кейт подарила Гарри набор "вырасти свою девушку", видимо, намекала, что принцу стоит подыскать достойную пассию. Гарри подыскал, вот только с Уэльскими они теперь совсем не общаются.

Кейт и Уильям Уэльские / Фото: Associated Press

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