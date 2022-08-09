Это сделала не только Меган: герцогиня Кейт тоже изменила свое помолвочное кольцо

Кольцо с синим сапфиром, которое носит герцогиня Кембриджская, является одним из самых узнаваемых украшений в мире, потому что раньше принадлежало принцесса Уэльской Диане.
Принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон во время их отпуска в Кении в 2010 году. Он носил его в рюкзаке целых три недели, прежде чем вручил их своей невесте Кейт.
Кольцо с центральным камнем сапфиром и бриллиантами, которое герцогиня Кейт сейчас носит с гордостью, когда-то принадлежало покойной матери Уильяма, принцессе Диане, которая впервые появилась с ним на публике в феврале 1981 года в день объявления о помолвке с принцем Чарльзом.
История гласит, что Диана сама выбрала свое обручальное кольцо у королевского ювелира Garrard. Оно было с центральным сапфиром, а не с бриллиантом, какой обычно носили королевские невесты. Выбор Дианы был необычным для помолвочного кольца, и в народе много говорили, что такое украшение может купить каждый, у кого есть деньги.
Считается, что Диана выбрала драгоценный камень из-за его сходства с обручальным кольцом ее матери, а еще потому, что оно подчеркивало красоту ее голубых глаз.
В более поздние годы Диана изменила кольцо, добавив в него дополнительные зубцы и увеличив их количество с восьми до четырнадцати, чтобы закрепить драгоценный центральный сапфир.
А когда обладательницей украшения стала герцогиня Кембриджская, она поручила ювелиру добавить платиновые бусины внутрь кольца, так как кольцо было слишком велико для ее безымянного пальца.
Носит украшение Кейт вместе со своим традиционным валлийским золотым обручальным кольцом, которое она надела в день свадьбы с Уильямом.
Хотя изредка появляется на публике и без помолвочного кольца, обычно это происходит во время посещения спортивных мероприятий или в больницах из соображений гигиены.
Кейт не единственная королевская особа, которая немного изменила кольцо, хотя этому и была вынужденная причина. Меган Маркл получила на помолвку от принца Гарри кольцо с центральным бриллиантом из Ботсваны, расположенным в окружении двух бриллиантов поменьше из коллекции принцессы Дианы. Камни были закреплены на простой полосе из желтого золота, но через год после свадьбы герцогиня была замечена на публике с обновленной версией своего помолвочного кольца добавив в него бриллиантов побольше.
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