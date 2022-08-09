Это сделала не только Меган: герцогиня Кейт тоже изменила свое помолвочное кольцо

Кольцо с синим сапфиром, которое носит герцогиня Кембриджская, является одним из самых узнаваемых украшений в мире, потому что раньше принадлежало принцесса Уэльской Диане.

Принц Уильям сделал предложение Кейт Миддлтон во время их отпуска в Кении в 2010 году. Он носил его в рюкзаке целых три недели, прежде чем вручил их своей невесте Кейт.

Герцогиня Кембриджская / Фото: Associated Press

Кольцо с центральным камнем сапфиром и бриллиантами, которое герцогиня Кейт сейчас носит с гордостью, когда-то принадлежало покойной матери Уильяма, принцессе Диане, которая впервые появилась с ним на публике в феврале 1981 года в день объявления о помолвке с принцем Чарльзом.

История гласит, что Диана сама выбрала свое обручальное кольцо у королевского ювелира Garrard. Оно было с центральным сапфиром, а не с бриллиантом, какой обычно носили королевские невесты. Выбор Дианы был необычным для помолвочного кольца, и в народе много говорили, что такое украшение может купить каждый, у кого есть деньги.

Принцесса Диана и принц Чарльз в день помолвки, 24 февраля 1981 год / Фото: Associated Press

Считается, что Диана выбрала драгоценный камень из-за его сходства с обручальным кольцом ее матери, а еще потому, что оно подчеркивало красоту ее голубых глаз.

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В более поздние годы Диана изменила кольцо, добавив в него дополнительные зубцы и увеличив их количество с восьми до четырнадцати, чтобы закрепить драгоценный центральный сапфир.

А когда обладательницей украшения стала герцогиня Кембриджская, она поручила ювелиру добавить платиновые бусины внутрь кольца, так как кольцо было слишком велико для ее безымянного пальца.

Кольцо герцогини Кейт / Фото: Associated Press

Носит украшение Кейт вместе со своим традиционным валлийским золотым обручальным кольцом, которое она надела в день свадьбы с Уильямом.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Хотя изредка появляется на публике и без помолвочного кольца, обычно это происходит во время посещения спортивных мероприятий или в больницах из соображений гигиены.

Кольцо Кейт Миддлтон / Фото: Getty Images

Кейт не единственная королевская особа, которая немного изменила кольцо, хотя этому и была вынужденная причина. Меган Маркл получила на помолвку от принца Гарри кольцо с центральным бриллиантом из Ботсваны, расположенным в окружении двух бриллиантов поменьше из коллекции принцессы Дианы. Камни были закреплены на простой полосе из желтого золота, но через год после свадьбы герцогиня была замечена на публике с обновленной версией своего помолвочного кольца добавив в него бриллиантов побольше.

Герцогиня Сассекская Меган / Фото: Getty Images

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