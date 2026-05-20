- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 137
- Время на прочтение
- 1 мин
Это семейная королевская традиция: 22-летняя леди Луиза тоже носит особый аксессуар, как и ее дядя Чарльз III
Неожиданно молодая британская леди подхватила семейный тренд.
22-летняя дочь герцога Эдинбургского Эдварда и герцогини Эдинбургской Софи заинтриговала золотым аксессуаром на руке — большим кольцом на мизинце. Украшение было характерного дизайна и имело гравировку, напоминающую латинскую букву L.
Очень похожее кольцо носят и другие члены королевской семьи, в частности отец девушки и ее дядя-король. Их неоднократно замечали с такими аксессуарами на руках.
Также золотое кольцо носит и младший брат Луизы — 18-летний Джеймс. Парня видели с украшением во время пасхальной службы в церкви, где он появился с другими членами своей семьи.
Комментарии
Сортировать: