Это семейная реликвия: королева Летиция появилась на публике в особенной броши

Королева Летиция появилась сегодня на службе памяти в честь Фернандо Гомеса-Асебо, младшего сына инфанты Пилар де Бурбон и двоюродного брата короля Филиппа VI.

Ее Величество выбрала лаконичный черный наряд для светского выхода и привлекла внимание жемчужной брошью на груди.

Брошка королевы Летиции / Фото: Getty Images

Это было не простое украшение, а символ, наполненный историей и смыслом. Брошь, состоящая из центральной круглой жемчужины, окруженной бриллиантами, с бриллиантовой подвеской и еще одной жемчужиной в форме жемчуга с розовой шляпкой, является семейной реликвией XIX века.

Эта драгоценность была приобретена королевой Австрии Марией Кристиной, второй женой Альфонсо XII, а также матерью и регентшей Альфонсо XIII, пишет royalfamily.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

Королева Летиция, осознавая сентиментальную ценность и традиции, которые представляет это изделие, уже надевала его и раньше, чтобы отметить важные моменты.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

В броши супруга монарха приезжала в Кафедральный собор во время похорон бывшего короля Греции Константина II в Афинах, в январе 2023 года. А впервые надела брошь во время военного парада 12 октября 2017 в Мадриде.

Королева Летиция на военном параде 2017 года в Мадриде / Фото: Getty Images

Королева София, мать короля Филиппа VI, также носила эту брошь в 1980-х годах.

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