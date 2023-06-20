Это сентиментально: королева Камилла появилась на Royal Ascot в броши королевы-матери Елизаветы

Король Чарльз и королева Камилла прибыли на первый день Королевских скачек на ипподроме Аскот.

75-летняя Камилла сегодня одета в кремовое платье-пальто, шляпу и перчатки и туфли в тон и дополнила свой элегантный наряд сентиментальным аксессуаром, который также был фаворитом королевы Елизаветы II.

Король Чарльз III и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

Камилла выбрала брошь королевы-матери с гребешком и ракушкой для своего появления сегодня вместе с королем Чарльзом на Royal Ascot. Брошь имеет форму раковины, состоящей из рядов бриллиантов и одной жемчужины, а под ней свисают несколько ниток бриллиантов разной длины. Она была разработана лордом Курто Томсоном, поэтому так и называется - Курто Томсон. Как пишет Daily Mail, королева-мать в последний раз надевала эту брошь в день своего 100-летия, а в 2002 году после ее смерти украшение перешло к ее дочери – королеве Елизавете II. Сейчас эту брошь по праву преемственности носит королева Камилла.

Королева-мать Елизавета в день своего 100-летия в броши, которую теперь носит Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз был в сером костюме-тройке, светло-розовом галстуке, с нагрудным платком с голубым узором и шляпе-цилиндре, а обут в лаковые туфли. В руках он нес зонтик-трость. Пара прибыла на мероприятие в карете, запряженной лошадьми, вместе с герцогом и герцогиней Веллингтон, которые участвовали в коронационном шествии в прошлом месяце.

Король Чарльз III и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

К королевской чете присоединились другие члены – принцесса Анна, Зара и Майк Тиндаллы, принцесса Беатрис с мужем Эдоардо Мапелли-Моцци, и недавно овдовевшая сестра Камиллы - Аннабель Эллиот.

Король Чарльз III и королева Камилла на Royal Ascot / Фото: Associated Press

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