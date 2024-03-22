Это шок: Кейт Миддлтон сообщила, что больна раком

На своей официальной странице в Instagram Кэтрин опубликовала короткое видео, в котором лично объяснила, что больна раком. Сейчас 42-летняя женщина проходит химиотерапию.

"Это, конечно, стало огромным шоком, и мы с Уильямом делали все возможное, чтобы сохранить конфиденциальность ради нашей молодой семьи. Как вы можете себе представить, это заняло определенный период. Мне понадобилось время, чтобы восстановиться после серьезной операции, чтобы начать лечение. Но, самое главное, нам понадобилось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи так, как им это удобно, и заверить их, что со мной все будет хорошо. Я чувствую себя хорошо, и с каждым днем становлюсь сильнее, сосредотачиваясь на вещах, которые помогут мне вылечиться: на моем уме, теле и настроении. То, что Уильям рядом со мной, также является отличным источником утешения и успокоения. Как и любовь, поддержка и доброта, которую проявляют многие из вас. Это так много значит для нас обоих", — сказала Кейт.

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