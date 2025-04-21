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Это очень мило: Меган Маркл опубликовала видео с утятами и поздравила всех с Пасхой
Птица и ее выводок стал таким сюрпризом для Меган, что она не могла сдержать эмоций.
Меган, герцогиня Сассекская, которая живет с мужем принцем Гарри и их двумя детьми в Калифорнии, поделилась в Instagram забавным видео. В нем она стоит в кустах, вероятно возле своего дома, и наблюдает за уткой, которая переводит утят через дорогу. Меган в восторге от увиденного и заметно, что старается не шуметь, чтобы не помешать маме-утке и тем более не испугать ее.
В этом милом видео она была одета в белое платье с халтером, расклешенной юбкой и поясом, завязанным вокруг талии. Оно было украшено черными пуговицами. Волосы герцогиня собрала, добавила свои любимые золотые браслеты Cartier на руку, которые практически никогда не снимает, а также была босиком.
«Желаю вам счастливой Пасхи, полной любви… и сюрпризов!», — написала она под видео.