Это очень мило: Меган Маркл опубликовала видео с утятами и поздравила всех с Пасхой

Меган Маркл / © Getty Images

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Меган, герцогиня Сассекская, которая живет с мужем принцем Гарри и их двумя детьми в Калифорнии, поделилась в Instagram забавным видео. В нем она стоит в кустах, вероятно возле своего дома, и наблюдает за уткой, которая переводит утят через дорогу. Меган в восторге от увиденного и заметно, что старается не шуметь, чтобы не помешать маме-утке и тем более не испугать ее.

В этом милом видео она была одета в белое платье с халтером, расклешенной юбкой и поясом, завязанным вокруг талии. Оно было украшено черными пуговицами. Волосы герцогиня собрала, добавила свои любимые золотые браслеты Cartier на руку, которые практически никогда не снимает, а также была босиком.

«Желаю вам счастливой Пасхи, полной любви… и сюрпризов!», — написала она под видео.

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Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press Свадьба Меган Маркл и принца Гарри / © Associated Press