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Это случалось с каждой принцессой: как с леди Дианой произошел небольшой конфуз во время визита в Ливерпуль
Подобные ситуации — не редкие для королевских особ на публичных мероприятиях.
Это фото было сделано 30 мая 1993 года, в тот день принцесса Уэльская Диана и ее муж принц Уэльский Чарльз посещали траурную церемонию по случаю битвы за Атлантику в англиканском соборе Ливерпуля. На церемонии присутствовали ветераны, участвовавшие в битве за защиту трансатлантических судоходных путей союзников от немецких подводных лодок и воздушных атак во время Второй мировой войны.
В тот день принцесса Диана была одета в синий удлиненный жакет с белыми вставками и золотыми пуговицами посередине и короткую молочно-белую юбку-плисе с синей окантовкой внизу, а обута в туфли-лодочки из кожи на каблуках. Ветер вздернул юбку принцессы, и она в миг придержала рукой подол, чтобы он оставался на месте.
Диана явно не пользовалась лайфхаком королевы Елизаветы II, портные которой пришивали ей в платья специальные грузики, чтобы ветер не вздымал юбки до верху.
Такие конфузы, к слову, происходили со многими королевскими особами, в том числе и с невесткой Дианы — принцессой Кейт.