Это случилось: Надя Дорофеева встретилась с псом Патроном и показала милые фото

Певица опубликовала снимки с известной собакой.
Это случилось! Популярный пес-сапер Патрон наконец-то встретился со своим звездным кумиром – Надей Дорофеевой, которую он уже давно мечтал лизнуть (о чем собака неоднократно заявляла в Instagram).
Артистка опубликовала в своем фотоблоге милые фотографии, на которых она держит на руках Патрона, одетого в служебный жилет с шевроном. Пес выглядит очень счастливо, о чем свидетельствует его высунутый язык. Да и Надя светится от счастья, ведь смогла пообниматься со звездой соцсетей – Патроном.
"Истинная причина приезда в Киев - @patron_dsns", — написала под фото Дорофеева.
К слову, недавно Патрон показал фолловерам свою новую "холостяцкую берлогу", в которую он собрался пригласить Дашу Астафьеву. Но после встречи с Дорофеевой мы даже не знаем, что будет делать пес: пригласит кого-то одного из них или обеих по очереди?
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