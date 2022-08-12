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Это случилось: Надя Дорофеева встретилась с псом Патроном и показала милые фото

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Это случилось: Надя Дорофеева встретилась с псом Патроном и показала милые фото

Надя Дорофеева и пес Патрон / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Певица опубликовала снимки с известной собакой.

Это случилось! Популярный пес-сапер Патрон наконец-то встретился со своим звездным кумиром – Надей Дорофеевой, которую он уже давно мечтал лизнуть (о чем собака неоднократно заявляла в Instagram).

Надя Дорофеева и пес Патрон / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева и пес Патрон / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Артистка опубликовала в своем фотоблоге милые фотографии, на которых она держит на руках Патрона, одетого в служебный жилет с шевроном. Пес выглядит очень счастливо, о чем свидетельствует его высунутый язык. Да и Надя светится от счастья, ведь смогла пообниматься со звездой соцсетей – Патроном.

Надя Дорофеева и пес Патрон / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева и пес Патрон / Фото: Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

"Истинная причина приезда в Киев - @patron_dsns", — написала под фото Дорофеева.

К слову, недавно Патрон показал фолловерам свою новую "холостяцкую берлогу", в которую он собрался пригласить Дашу Астафьеву. Но после встречи с Дорофеевой мы даже не знаем, что будет делать пес: пригласит кого-то одного из них или обеих по очереди?

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