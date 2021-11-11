Это смело: герцогиня Меган в красном платье с пикантным декольте присоединилась к Гарри на церемонии

Это смело: герцогиня Меган в красном платье с пикантным декольте присоединилась к Гарри на церемонии

Герцогиня Сассекская присоединилась к своему мужу принцу Гарри на гала-концерте и церемонии Salute to Freedom в среду, 10 ноября, в Нью-Йорке.

Мероприятие проходило в Intrepid Sea, Air & Space Museum, где Гарри вручал первую награду "Бесстрашная доблесть" пяти военнослужащим, ветеранам и членам их семей. Сперва заявлялось, что герцогиня не будет сопровождать мужа в этой поездке в Нью-Йорк. Поэтому появление Меган стало для многих неожиданностью.

Герцогиня Меган и принц Гарри / Getty Images

Видимо герцогиня Сассекская, для которой этот выход стал одним из первых публичных на подобного рода церемонии после вторых родов, хотела блеснуть. И ей это удалось.

Герцогиня Меган и принц Гарри / Getty Images

Одета Меган была в красное платье с откровенным декольте и шлейфом от Carolina Herrera. Накануне, бренд опубликовал эскиз платья Меган, разработанного как часть коллекции Pre-Fall 2022 на своей странице в Instagram.

Наряд красивый и весьма откровенный, когда пара еще жила в Великобритании герцогиня Меган не могла себе позволить надевать платья с таким пикантным вырезом на декольте. А теперь может. Платье очень красивое, правда сзади и по бокам оно немного сдавливало тело Меган в области спины, видимо с размером герцогиня прогадала.

Герцогиня Меган и принц Гарри / Associated Press

Аутфит Меган дополнила атласными туфлями более темного красного оттенка с открытой пяткой и брошью на застежках. А также двумя браслетами на запястье и бриллиантовыми серьгами в ушах. Она сделала насыщенный макияж с фиолетовыми стрелками на веках, губы накрасила розовым блеском и волосы собрала в тугой пучок.

Герцогиня Меган и принц Гарри / Associated Press

Принц Гарри был в смокинге, белой рубашке и черном галстуке-бабочке, а также с брошью в виде красного мака на груди.

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