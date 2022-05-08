Это смело: первая леди США Джилл Байден приехала в Украину и встретилась с Еленой Зеленской

Джилл Байден приехала в Ужгород в День матери.
Недавно, мы писали о том, что первая леди США Джилл Байден отправилась в Румынию и Словакию, где она впланировала стретится с украинскими беженцами. Она вылетела из Вашингтона 5 мая, визит должен был продлится 4 дня.
Во время пребывания в Румынии супруга Джо Байдена встретилась не только с украинскими беженцами, но и с работниками гуманитарных организаций, военными.
Сегодня ужгородский журналист Виталий Глагола поделился в своем Telegram видео, на котором снят проезд кортежа автомобилей с усиленной охраной.
Журналист утверждает, что в одном их автомобилей находилась первая леди США Джилл Байден, которая сегодня прибыла в Ужгород, чтобы встретиться с Еленой Зеленской.
"В частности, Джилл Байден и Елена Зеленская посетили школу в Ужгороде, где расселили внутренне перемещенных лиц из тех областей Украины, где продолжаются боевые действия." - сообщил журналист.
Сообщение об этом также появилось на канале Закарпатского областного совета.
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