Это смело: принцесса Беатрис появилась на мероприятии в наряде с пикантным декольте

Принцесса Беатрис вместе со своим супругом Эдоардо Мапелли-Моцци присутствовали на частном показе "Габриэль Шанель. Манифест моды" в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Беатрис надела цветочный топ и макси-юбку от своего любимого бренда The Vampire's Wife, наряд красиво подчеркивал декольте принцессы. В руках девушка несла черный клатч с застежкой, украшенной кристаллами от Fiona Kotur и обула замшевые туфли-лодочки на каблуках Jimmy Choo.

Из украшений Беа подобрала к образу несколько подвесок, колец на пальцы и браслетов на запястье. Ее макияж был не очень насыщенным, с акцентом немного на глаза и розовые губы. Волосы были распущены.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци выглядел также стильно и был в темно-синем костюме, под который надел белую рубашку без галстука. Мужчина также отрастил усы и бороду, его просто не узнать.

Многие отмечают, что после рождения ребенка принцессе Беатрис удалось похудеть и теперь ее фигура выглядит просто идеально. Как ей это удалось, мы рассказывали ранее.

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