Это стало ее изюминкой: королева Камилла носит аксессуар в память о Елизавете II

После смерти Елизаветы II ее невестка Камилла стала чаще появляться на публичных мероприятиях в монохромных образах. Любимые ее луки в синих и белых цветах. К примеру, на службу в честь Дня Содружества королева-консорт прибыла в синем пальто от Fiona Clare и с черным клатчем Launer в руках. Именно этот клатч от любимого бренда сумок королевы Елизаветы II и является той самой изюминкой в образах Камиллы.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Ее Величество берет этот клатч под любимые монохромные образы так же, как и Елизавета II никогда не появлялась на публике без своей любимой сумки Launer, которая висела у нее на руке. Монарх говорила, что чувствует себя "обнаженной" без сумки, поэтому всегда ее носила.

Герцогиня Софи и королева Елизавета II / Фото: Associated Press

Сумки бренда Launer были ее фаворитами на протяжении более пятидесяти лет. И мы полагаем, что королева Камилла неспроста выбрала клатч этого бренда для своих выходов.

Королева Елизавета II и ее последнее публичное фото / Фото: Associated Press

Ранее Камилла также появлялась на публике с клатчами, но от других фирм. Теперь же часто демонстрирует аксессуар, который носит в память о покойной свекрови.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

История королевской семьи с брендом Launer восходит к 1950-м годам, когда королева-мать приобрела свою первую сумку этого бренда. Основанный в 1940-х годах Сэмом Лонером, бежавшим из Чехословакии со своей женой и двумя сыновьями во время войны, бренд получил королевский ордер в 1968 году, пишет People.

Елизавета Боуз-Лайон - мама королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета носила несколько разных моделей от люксового бренда, и ее сумка была такой же частью ее образа, как и ее фирменные жемчужные ожерелья или яркие ансамбли с соответствующими шляпами.

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