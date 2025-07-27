Это стало известно спустя годы: почему принцесса Диана не хотела, чтобы принц Гарри учился в Итоне

Принцесса Диана и принц Гарри / © Associated Press

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В этом же колледже учился и дядя Джорджа — принц Гарри, но его мама принцесса Диана не хотела, чтобы ее младший сын шел по стопам старшего Уильяма.

После ухода из королевской семьи в 2020 году принц Гарри открыто говорил о том, какие аспекты королевской жизни ему не по душе. В своих мемуарах «Запасной» Гарри написал, что ему было не совсем комфортно в Итонском колледже, престижной школе-интернате для мальчиков. В то время, как его старший брат Уильям там преуспевал.

Принцесса Диана и принц Гарри / © Associated Press

По словам бывшего доверенного лица принцессы Дианы, Пола Баррелла, трудности, с которыми Гарри справлялся в Итоне, «беспокоили» принцессу Диану еще до того, как принц поступил в эту школу. Он рассказал, что Диана не хотела, чтобы ее младший сын учился в Итоне, поскольку она знала, что это будет «трудный путь» для Гарри.

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В интервью Express.co.uk Баррелл заявил: «Даже когда дело касалось школы, она (Диана) беспокоилась, что Гарри будут постоянно сравнивать с братом и судить по стандартам Уильяма. Когда они отправились в Итон, Диана не хотела, чтобы Гарри учился там, она знала, что его будут сравнивать с Уильямом, который учился там до него. Уильям гораздо умнее, и он преуспел в этом, Гарри же — нет. Поэтому она знала, что Гарри предстоит трудный путь».

Принцесса Диана и принц Уильям / © Associated Press

В своих мемуарах принц Гарри писал, что принц Уильям не был внимательным братом в школе и, наоборот, не хотел, чтобы его видели вместе с младшим братом. Он также сказал, что во время учебы в Итоне не вписывался ни в одну группу.