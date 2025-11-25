Это стало известно спустя годы: почему принцесса Диана пожалела о своем интервью "Панораме"

Принцесса Диана и Мартин Башир / © Getty Images

Печально известная встреча 1995 года стала источником споров в последние годы после расследования обстоятельств, при которых Мартин Башир добился этого интервью. В ходе бурной беседы Диана не только затронула тему отношений тогдашнего принца Чарльза с Камиллой Паркер-Боулз, произнеся знаменитую фразу «в этом браке нас было трое», но и усомнилась в пригодности своего мужа на роль короля.

В новом интервью журналу PEOPLE госпожа Монктон заявила: «Она сказала мне, что сожалеет о своем поступке (об интервью „Панораме“), поскольку, по ее мнению, это навредило ее мальчикам».

Принцесса Диана и Мартин Башир / © Getty Images

«Она была хрупкой, и это сделало ее уязвимой для Башира», добавив, что то, что Диана «держала все в себе», ей не помогало. «Он сказал ей, что она не может об этом говорить. Из-за этого она изолировала себя от людей», — добавила она.

Скандал вокруг того, как Башир уговорил принцессу сесть с ним за стол переговоров, стал источником огромного позора. Его падение началось в 2020 году, когда бывший генеральный директор BBC Тим Дэви был вынужден извиниться перед братом принцессы, графом Чарльзом Спенсером, за использование Баширом поддельных банковских выписок.

В 2021 году журналист ушел с поста редактора отдела религии BBC, сославшись на состояние здоровья, незадолго до того, как бывший судья Верховного суда лорд Дайсон опубликовал свой отчет о скандале.

Принцесса Диана с сыновьями Гарри и Уильямом / © Getty Images

Принц Уильям, старший сын Дианы, позже сказал, что это интервью подогрело «страх, паранойю и изоляцию» его матери. Он сказал: «Неописуемо грустно осознавать, что неудачи BBC в значительной степени способствовали ее страху, паранойе и изоляции. Ее подвел не только нечестный репортёр, но и руководство BBC, которое смотрело на нее сквозь пальцы. Я твердо убежден, что эта программа „Панорама“ не имеет никакой легитимности и никогда больше не должна выходить в эфир», — заявил будущий король.

Принц Уильям / © Associated Press

