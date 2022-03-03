"Это станет символом мира": Тина Кароль показала фото с установления креста на Софию Киевскую, упавшего в январе

Певица уверена, что восстановление креста поможет укрепить нашу веру.
Тина Кароль опубликовала на своей странице в Facebook фотографии и видео того, как установили крест, который ветер сдул из Софии Киевской в январе этого года.
Певица отметила, что им удалось найти 34-метровый кран для установки креста и получить разрешение. По ее словам, это маленький шаг к большим сердцам верующих.
"Благодаря группе неравнодушных людей с помощью коллективных усилий сегодня установили крест, который упал из Софии Киевской в январе этого года.
Когда падает крест, это к большой беде. Пусть сегодняшняя установка креста на место станет символом мира и укрепит нашу веру", — написала Кароль.
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