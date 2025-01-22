Это странно: жена американского сенатора скопировала наряд Мелании Трамп с инаугурации

Модные повторы среди звезд и публичных личностей не редкость, однако чаще всего они случаются на светских мероприятиях и среди звезд. Случаи, когда одинаковые наряды надевают жены политиков - можно увидеть не часто.

Поэтому очень удивил выбор наряда Тины Хастед - супруги американского сенатора от республиканской партии в штате Огайо.

Она появилась на его присяге в фиолетовом костюме, которое, похоже, быль от бренда Ralph Lauren.

Наряд включал платье-карандаш и жакет соответствующего цвета, который имел высокий воротник и застегивался на запах.

Сенатор Джон Хастед, республиканец из Огайо, его жена Тина и вице-президент Вэнс / Фото: Associated Press

Сенатор Джон Хастед, республиканец из Огайо, его жена Тина и вице-президент Вэнс / Фото: Associated Press

Ранее точно такой же костюм вы могли видеть, но на другой первой леди - супруге президента США Мелании Трамп в день первой инаугурации ее мужа Дональда Трампа. Американский бренд Ralph Lauren разработал и создал этот костюм специально для того знаменательного дня.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Платье Мелания дополнила высокими перчатками Guanti Giglio и туфлями от Manolo Blahnik, которые соответствовали цвету ее наряда.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Кому костюм шел больше - первой леди Америки или первой леди Огайо? Оставьте свою реакцию ниже.

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