Это табу: почему королева Елизавета II никогда не ест квадратные бутерброды

О любимых блюдах членов британской королевской семьи мы уже неоднократно рассказывали. А вы знаете, что есть блюдо, которое никогда не может появиться на столе у монарха?

Мы уже знаем, что Елизавета II очень любит бургеры, но предпочитает есть их без булочек и со своим особым соусом из клюквы. Руками Ее Величество не ест, она делает это всегда только с помощью столовых приборов.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В документальном фильме "Секреты королевской кухни" бывший королевский шеф-повар Грэм Ньюбоулд рассказал еще одну интересную деталь о традициях в королевской семье.

"У членов королевской семьи никогда не бывает квадратных бутербродов, потому что по традиции любой, кто преподносит им еду с острыми краями, пытается свергнуть английский трон", - говорит он, пишет express.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

А бывший королевский шеф-повар Даррен Макгрейди проработал на семью 15 лет и теперь делится закулисными историями на своем канале в YouTube. В одном видео, посвященном возвращению вечеринок в саду в Букингемском дворце, МакГрэйди рассказал, что одним из любимых послеобеденных угощений королевы является пенни с джемом.

"Королеве подавали пенни с джемом в детской, когда она была маленькой девочкой, и с тех пор она ела их с послеобеденным чаем". Это просто хлеб и джем с небольшим количеством масла. Обычно королева использует клубничный джем.

Еще один бутерброд, который, как сообщается, очень любит королева – хлеб с майонезом и тунцом. Также Ее Величество любит хорошо намазанный маслом бутерброд, который подают с тонкими ломтиками огурца и щепоткой перца.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Ранее мы рассказывали забавную историю о том, как королева Елизавета II нашла в своей тарелке слизняка и как отреагировала на этот инцидент.

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