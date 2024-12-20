Это табу: принцесса Евгения рассказала, какой продукт им с сестрой запрещено есть в доме их родителей

Родители сестер Йоркских – принц Эндрю и Сара Йоркская хоть и в разводе, но много лет живут под одной крышей резиденции Royal Lodge.
В этом году семья проведет вместе и Рождество, так как буквально на днях стало известно, что герцог Йоркский принял решение не ехать в Сандрингем и не присутствовать на семейном праздновании из-за недавно разгоревшегося скандала с его участием.
Так что их дети – принцессы Евгения и Беатрис приедут со своими семьями в Royal Lodge. А недавно одна из сестер рассказала о том, какие продукты им запрещается есть в доме их родителей.
В подкасте Table Manners принцесса Евгения рассказала, что есть два распространенных продукта, которые им запрещено есть в Royal Lodge: лук и чеснок.
"Мне не разрешают есть лук и чеснок в доме моих родителей, потому что они беспокоятся о неприятном запахе изо рта. Я съем чеснок, а потом положу туда мятную конфету и буду надеяться и молиться, что никто не почувствует мой запах", - пошутила Евгения, цитирует ее слова express.co.uk.
Ранее мы рассказывали также, какие еще пять правил нельзя нарушать членам британской королевской семьи.
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