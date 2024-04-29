Это табу: пять правил, которые нельзя нарушать членам британской королевской семьи

Меган, герцогиня Сассекская недавно спровоцировала скандал, когда запустила в Instagram свой бренд American Riviera Orchard под которым планирует продавать различные товары для дома, кулинарные книги и даже еду.
Первый продукт – клубничный джем – Меган разослала 50 влиятельным лицам для дегустации перед запуском, среди них оказались Крис Дженнер и Крисси Тейген.
Критики выразили обеспокоенность тем, что ее рекламная деятельность может нарушить королевское правило, запрещающее продвижение и поддержку брендов в соцсетях. Меган и Гарри, напомним, сложили с себя королевские полномочия в 2020 году, так что вряд ли переживают на этот счет больше, чем из-за грядущей поездки в Лондон.
Мы же решили вспомнить, какие правила в соцсетях нельзя нарушать членам британской королевской семьи.
Нельзя делать селфи
Технически позировать для селфи не запрещено королевским протоколом, но это не одобряется. Хотя мы много раз видели, как Кейт и Уильям делают селфи с поклонниками на мероприятиях.
Нельзя вести личные аккаунты
Работающие члены семьи не могут вести личные аккаунты в соцсетях, а вот те, кто официально не исполняется королевские обязанности, как, например, принцессы Йоркские, могут себе позволить такую роскошь. Личные учетные записи в социальных сетях могут представлять угрозу безопасности и привести к случайным нарушениям протокола.
Нельзя поддерживать публично бренды
Членам королевской семьи не разрешается рекламировать или ассоциировать себя с партнерскими отношениями и поддержкой брендов, как это могут делать любые другие влиятельные лица или знаменитости. Это ограничение направлено на поддержание беспристрастности и целостности монархии.
Нельзя выражать политические взгляды
Членам королевской семьи следует всегда оставаться политически нейтральными, поскольку это может поставить под угрозу беспристрастность монархии и вызвать опасения по поводу того, что они окажут неправомерное влияние на демократические процессы в Великобритании.
Нельзя фотографироваться в определенных местах
В частности в секретных или частных местах, включая королевские резиденции. Это ограничение введено для защиты конфиденциальности и безопасности королевской семьи.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие еще правила нельзя нарушать Кейт, Уильяму, Чарльзу и Камилле.
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