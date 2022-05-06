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Это так мило: Борис Джонсон нарисовал портрет королевы Елизаветы II

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Это так мило: Борис Джонсон нарисовал портрет королевы Елизаветы II

Борис Джонсон / Associated Press

Как известно, художника обидеть может каждый, но мы Бориса Джонсона обижать не будем.

Сегодня, 6-го мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил детскую школу в Филд-Энд в Южном Руислипе, Лондон. 

Там он пообщался с юными учениками и занялся с ними рисованием. 

Рисовали школьники с премьер-министром портрет королевы Елизаветы II, к которой сейчас приковано всеобщее внимание в связи с празднованием платинового юбилея ее правления. Получилось очень мило и даже, кажется, похоже. 

Борис Джонсон / © Associated Press
Борис Джонсон / Associated Press

К празднованию 70-летнего юбилея правления премьер-министр относится со всей серьезностью, он даже поддержал призывы сделать этот день постоянным выходным днем.  

Борис Джонсон / © Associated Press
Борис Джонсон / Associated Press

Также стоит отметить, что как художник Борис Джонсон, как мы видим, на голову выше Меган Маркл, которая умудрилась нарисовать украинский флаг вверх ногами

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