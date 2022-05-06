Это так мило: Борис Джонсон нарисовал портрет королевы Елизаветы II

Как известно, художника обидеть может каждый, но мы Бориса Джонсона обижать не будем.
Сегодня, 6-го мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил детскую школу в Филд-Энд в Южном Руислипе, Лондон.
Там он пообщался с юными учениками и занялся с ними рисованием.
Рисовали школьники с премьер-министром портрет королевы Елизаветы II, к которой сейчас приковано всеобщее внимание в связи с празднованием платинового юбилея ее правления. Получилось очень мило и даже, кажется, похоже.
К празднованию 70-летнего юбилея правления премьер-министр относится со всей серьезностью, он даже поддержал призывы сделать этот день постоянным выходным днем.
Также стоит отметить, что как художник Борис Джонсон, как мы видим, на голову выше Меган Маркл, которая умудрилась нарисовать украинский флаг вверх ногами.
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