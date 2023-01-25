Это так мило: Борис Джонсон пришел на работу в шапке-подарке от "Укрзализныци"

Хороший друг Украины – Борис Джонсон – был запечатлен в Лондоне по пути на работу в забавном образе.

На прошлой неделе экс-премьер-министр Великобритании посещал с визитом Бородянку и Бучу, а также встречался с президентом Зеленским в офисе.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Во время очередного и не анонсированного заранее визита сотрудники "Укрзализныци" подарили Борису шапку с надписью: "Нумерация вагонов начинается с головы поезда". Сегодня в этой забавной шапке синего цвета с оранжевым помпоном Джонсон отправился на работу в Лондоне. Видео опубликовало издание The Guardian.

Шапка, к слову, весьма к лицу британскому политику. Уверены, он еще не раз появится в ней на публике. И пусть забавную прическу Бориса под шапкой не заметно, зато он снова и снова демонстрирует народу Украины свою безоговорочную поддержку.

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