Это так мило: Чарльза и Камиллу сфотографировали держащимися за руки

Сегодня король и королева прилетели с визитом в Бордо во Франции. Это вторая остановка королевской четы после Парижа.

Когда Чарльз и Камилла высаживались на берег HMS Iron Duke после приема с участием представителей сообщества Бордо и французско-британских военных представителей, фотографы сделали очень милый кадр, как супруг королевы подал ей руку, чтобы она не споткнулась на каблуках.

Это один из редких кадров, где супруги, которые вместе уже восемнадцать лет, запечатлены на публичном мероприятии держась за руки.

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Также во время визита в Бордо с Камиллой случился небольшой конфуз, так как ветер снова пытался испортить ее укладку, когда королева спускалась по трапу самолета.

Такая же ситуация произошла и днем ранее в аэропорту Орли, когда супруги только прилетели из Великобритании во Францию.

Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

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