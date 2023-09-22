Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Это так мило: Чарльза и Камиллу сфотографировали держащимися за руки

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
489
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Это так мило: Чарльза и Камиллу сфотографировали держащимися за руки

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Сегодня король и королева прилетели с визитом в Бордо во Франции. Это вторая остановка королевской четы после Парижа.

Когда Чарльз и Камилла высаживались на берег HMS Iron Duke после приема с участием представителей сообщества Бордо и французско-британских военных представителей, фотографы сделали очень милый кадр, как супруг королевы подал ей руку, чтобы она не споткнулась на каблуках.

Это один из редких кадров, где супруги, которые вместе уже восемнадцать лет, запечатлены на публичном мероприятии держась за руки.

Король Чарльз III и королева Камилла / © Getty Images
Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Getty Images

Также во время визита в Бордо с Камиллой случился небольшой конфуз, так как ветер снова пытался испортить ее укладку, когда королева спускалась по трапу самолета.

Такая же ситуация произошла и днем ранее в аэропорту Орли, когда супруги только прилетели из Великобритании во Францию.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Getty Images
Королева Камилла и король Чарльз III / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
489
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация