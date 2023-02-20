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Это так мило: фотографы запечатлели, как Кейт шлепнула принца Уильяма по ягодицам на красной дорожке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
2244
Время на прочтение
2 мин
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Это так мило: фотографы запечатлели, как Кейт шлепнула принца Уильяма по ягодицам на красной дорожке

Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Кейт и Уильям, конечно, никогда не демонстрируют чувства друг к другу на публичных мероприятиях, как Меган и Гарри. Но на прошедшей вчера вечером церемонии BAFTA публика заметила нечто милое.

Когда принц и принцесса Уэльские шли по красной дорожке, Кейт буквально сияла и что-то по дороге говорила своему мужу. Похоже, принцесса жестикулировала, и так получилось, что она шлепнула Уильяма по ягодицам. Это засняли на видео. Ролик опубликовало в Instagram издание Vogue.

"Принцесса Кейт поприветствовала принца Уильяма, когда они прибыли на #BAFTA 2023, доказав, что члены королевской семьи на самом деле такие же, как мы — обычные муж и жена, которые иногда любят пошалить", - написали они в подписи к видео.

Кэтрин в этот вечер была в прекрасном настроении и выглядела великолепно в белом платье от Alexander McQueen, черных высоких перчатках и с клатчем Jimmy Choo в руках. Также свой образ она дополнила серьгами Zara. Детальнее про луки пары мы писали вот здесь.

Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA 2023 / © Associated Press
Принц и принцесса Уэльские на церемонии BAFTA 2023 / Фото: Associated Press

Вы, наверняка, знаете, что супруги придерживаются этикета и никогда не держатся на публике за руки. Но мы заметили, что есть один жест, который Уильям и Кейт все же делают, вероятно, заменяя держание за руки. Супруги нежно кладут руки на спину друг другу, что неоднократно фиксировали фотографы.

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Дата публикации
Просмотры
2244
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