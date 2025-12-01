Это так мило: главная причина, из-за которой принц Уильям подарил Кейт кольцо своей матери Дианы на помолвку

Помолвка Кейт и Уильяма / © Associated Press

О помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон было объявлено общественности в ноябре 2010 года, а в апреле 2011 года пара официально связала себя узами брака.

Кэтрин получила в качестве украшения на помолвку роскошное кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое когда-то носила ее покойная свекровь принцесса Диана.

Помолвка Кейт и Уильяма, 2010 год / © Associated Press

Известно, что принц Уильям сделал предложение Кэтрин во время частной поездки в Кению несколькими неделями ранее, в октябре 2010 года. Он несколько дней носил кольцо в рюкзаке, подыскивая подходящий момент для того, чтобы сделать предложение и преподнести его.

Позже Кэтрин описала это предложение как «очень романтичное», но также призналась, что это стало для нее «полным шоком», пишет express.

Помолвка Кейт и Уильяма, 2010 год / © Associated Press

Во время их интервью по случаю помолвки Уильяма спросили о кольце, и он ответил, что хотел сделать предложение с этим семейным кольцом, чтобы его покойная мать — принцесса Диана — могла стать частью этого особенного момента.

Принцесса Диана с тем самым сапфировым кольцом / © Getty Images

Кстати, его младший брат принц Гарри выбрал бриллианты из ювелирной шкатулки своей матери для кольца на помолвку с Меган Маркл по той же самой причине.