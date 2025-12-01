- Дата публикации
Это так мило: главная причина, из-за которой принц Уильям подарил Кейт кольцо своей матери Дианы на помолвку
Принц и принцесса Уэльские отпраздновали 15-ю годовщину своей помолвки 16 ноября 2025 года. А объявила о ней пара в 2010 году.
О помолвке принца Уильяма и Кейт Миддлтон было объявлено общественности в ноябре 2010 года, а в апреле 2011 года пара официально связала себя узами брака.
Кэтрин получила в качестве украшения на помолвку роскошное кольцо с сапфиром и бриллиантами, которое когда-то носила ее покойная свекровь принцесса Диана.
Известно, что принц Уильям сделал предложение Кэтрин во время частной поездки в Кению несколькими неделями ранее, в октябре 2010 года. Он несколько дней носил кольцо в рюкзаке, подыскивая подходящий момент для того, чтобы сделать предложение и преподнести его.
Позже Кэтрин описала это предложение как «очень романтичное», но также призналась, что это стало для нее «полным шоком», пишет express.
Во время их интервью по случаю помолвки Уильяма спросили о кольце, и он ответил, что хотел сделать предложение с этим семейным кольцом, чтобы его покойная мать — принцесса Диана — могла стать частью этого особенного момента.
Кстати, его младший брат принц Гарри выбрал бриллианты из ювелирной шкатулки своей матери для кольца на помолвку с Меган Маркл по той же самой причине.