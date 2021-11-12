Это так мило: графиню Софи со щенком на руках запечатлели в центре собак-поводырей

Это так мило: графиню Софи со щенком на руках запечатлели в центре собак-поводырей

Вчера в Великобритании отмечали День памяти.

Мы уже показывали вам фотографии графини Уэссекской Софи, которая посетила службу перед тем, как принять салют на параде 11 ноября 2021 года в Бедворте. Вчера на публике 56-летняя супруга принца Эдварда появилась в макси-платье цвета марсала, поверх которого было серое объемное пальто с большими накладными карманами. Обута графиня была в высокие замшевые светло-бежевые сапоги на каблуках, а в руках держала небольшой клатч.

Графиня Софи Уэссекская / Getty Images

В этом же образе потом Софи Уэссекская приехала в Национальный центр собак-поводырей в Лимингтон-Спа. Там были сделаны эти милые кадры, где Софи держит на руках маленького щенка, который лижет ей нос.

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

Члены британской королевской семьи помогают многим фондам для животных. Да и сами очень любят собак. Елизавета II за свою долгую жизнь была владелицей более трех десятков собак, преимущественно породы корги и дорги.

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

Графиня Уэссекская Софи / Getty Images

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