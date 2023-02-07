Это так мило: как королева Елизавета II кормила слониху бананом

В жизни королевы Елизаветы II было много интересных моментов. Некоторые из них были запечатлены на камеру.

Нам попался один из снимков, на котором монарх запечатлена в компании своего супруга принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Кадр примечательный тем, что королева кормит слониху Донну бананом. Слониха забирает его хоботом из рук Ее Величества.

Стоит Елизавета II очень близко к 7-летней Донне, азиатской слонихе, во время открытия нового Центра по уходу за слонами в ZSL Whipsnade Зоопарк Данстейбле.

Фото было сделано в апреле 2017 года, в тот год принц Филипп как раз решил сложить с себя королевские полномочия и выйти на пенсию.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

История умалчивает любила ли королева слонов, но нам точно известно о ее любви к собакам породы корги и лошадям. Недавно мы показывали вам, как изящно Елизавета II держалась в седле даже, когда была уже в преклонном возрасте.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

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