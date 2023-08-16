Это так мило: Кейт и Уильям когда-то делали то же, что и Меган с Гарри

Кейт и Уильям тоже когда-то ходили, держась за руки. И это выглядело так мило.
Фотографы сделали эти кадры на следующий день после свадьбы Кейт Миддлтон и принца Уильяма, 30 апреля 2011 года. Пара шла к вертолету, ожидавшему их неподалеку от Букингемского дворца, чтобы отправиться в свое свадебное путешествие.
После свадьбы Уильям и Кейт провели ночь в Букингемском дворце , а затем отправились в неизвестное место Великобритании в свой медовый месяц.
На Кэтрин тогда было синее платье от Zara, которое в то время стоило всего 49,99 фунтов стерлингов (почти 64 доллара). Овальный вырез и вертикальная плиссировка на платье без рукавов с поясом придавали ему уникальный и красивый вид. Образ она тогда дополнила черными лакированными туфлями-лодочками от LK Bennett за 129,99 фунтов стерлингов (165 долларов) в сочетании с простым черным жакетом.
Говорят, это платье до сих пор есть в гардеробе у принцессы Уэльской. Правда она его давно не надевала.
Напомним, недавно мы рассказывали про любимые образы Кейт Миддлтон на каждый день.
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