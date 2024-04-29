Это так мило: корги украинки запечатлен у статуи королевы Елизаветы II

Недавно мы рассказывали, что в британском городе Окэме был открыт первый официальный памятник королеве Елизавете II. Его открытие пришлось на 98-й день рождения покойного монарха.

Елизавета II изображена в образе молодой женщины в церемониальном одеянии с диадемой Георга IV на голове, поясом Ордена Подвязки на платье, а у ее ног находятся двое собак корги – ее любимой породы.

Новый памятник королеве Елизавете II в Окэме, Англия / Фото: Getty Images

Интересный факт, что одной из моделей для королевских собак стал пес украинки Антонины Кириленко. Автор скульптуры Хивел Бран Пратли подтвердил эту информацию, заявив: "Да, этот замечательный корги Лаки был одной из моих собачьих моделей".

Лаки родился в 2019 году в киевском питомнике, рассказала ВВС Украина его владелица Антонина, которая вместе с семьей переехала в Лондон в 2020 году. "С началом войны в Украине Лаки ходил с нами на митинги, даже собрал немного средств, которые мы перевели в Украину в приюты для животных", - говорит женщина.

Скульптор заприметил собаку однажды во время прогулки в одном из лондонских парков. В тот период он как раз работал над будущей статуей и представлял, что хочет изобразить у ног Елизаветы II ее любимых собак корги. Увидев Лаки скульптор познакомился с его хозяином и пригласил их в свою мастерскую позировать.

Пес был запечатлен стоя на задних лапах у памятника королевы. А его хозяйка говорит, что в восторге от работы, которая получилась.

Новый памятник королеве Елизавете II в Окэме, Англия / Фото: Getty Images

"Мы в восторге от результата. Я видела, с какой любовью скульптор был погружен в процесс и какое внимание было к деталям", - говорит женщина.

Напомним, после смерти Елизаветы II у нее осталось двое собак корги, которые сейчас живут у ее сына принца Эндрю и невестки Сары Йоркской.

Сара Йоркская и корги королевы Елизаветы II / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

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