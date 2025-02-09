Это так мило: король Абдалла II запечатлен на редком фото с внучкой принцессой Иман

Кронпринц Хусейн поделился милым фото своей дочери принцессы Иман с ее дедушкой – королем Абдаллой II.
На фотографии король Абдалла II запечатлен, как самый обыкновенный дедушка, который играет со своей маленькой внучкой. 6-месячнаа принцесса – дочь кронпринца Хусейна и принцессы Раджвы, одетая в розовый джемпер и розовые штаны, руками трогает дедушку за щеки, а он, очевидно, что-то говорит своей пока единственной внучке.
Напомним, недавно стало известно, что король и королева Иордании скоро снова станут дедушкой и бабушкой, так как их старшая дочь Иман, в честь кого и была назвала внучка королевской четы, тоже находится на последних месяцах беременности.
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