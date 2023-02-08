Это так мило: король Чарльз III более десяти секунд не отпускал руку президента Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня находится с официальным визитом в Великобритании. У него состоялась аудиенция у короля Чарльза III. Судя по реакции монарха, он был рад видеть господина Зеленского в Букингемском дворце.

74-летний король Чарльз III впервые встретился с 45-летним президентом Зеленским в Букингемском дворце. Ранее в этот день президент встречался с премьер-министром Риши Сунаком, а также выступал в британском парламенте. Во время встречи с Сунаком Зеленский отметил, что находится в предвкушении встречи с королем Чарльзом III.

Король Чарльз III и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

"Это будет по-настоящему особенным моментом для меня", - сказал президент и добавил, что выразит благодарность за поддержку, которую Чарльз оказал народу Украины, когда еще был принцем Уэльским, пишет People.

Во время встречи монарх более десяти секунд не выпускал руку Владимира Зеленского, приветствуя его во дворце. Войдя в комнату, президент склонил голову - это знак приветствия королю. Далее между ними состоялся разговор, аудиенция прошла за закрытыми дверями.

Президент Украины прибыл в Великобританию, чтобы поблагодарить страну за ее поддержку после вторжения России в феврале прошлого года. Это первый визит Зеленского в Великобританию после вторжения и вторая зарубежная поездка во время войны (первой была поездка в США).

Напомним, британская королевская семья неоднократно заявляла о своей поддержке Украины после вторжения России. Кейт Миддлтон и принц Уильям выразили слова поддержки Украине в заявлении, опубликованном в их совместном аккаунте в Twitter в феврале 2022 года. В сентябре 2022 года первая леди Украины Елена Зеленская летала в Британию на прощание с королевой Елизаветой II и имела честь побывать на аудиенции у принцессы Уэльской.

Принцесса Уэльская и Елена Зеленская / Фото: Associated Press

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