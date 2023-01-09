Это так мило: Крессида Бонас показала трогательное фото с маленьким сыном

Бывшая девушка принца Гарри – Крессида Бонас – стала мамой осенью 2022 года и только сейчас поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком, на котором показала малыша.

Счастливая мамочка Крессида показала их первенца с мужем Гарри Уэнтворт-Стэнли. Она сделала фото, где запечатлена лежа на диване, где с одной стороны она держит на руках сына, а с другой – собаку, одетую в милый красный свитер.

Ранее Крессида Бонас рассказала свою душещипательную историю о том, как вынуждена была прибегнуть к процедуре ЭКО, чтобы забеременеть. В статье, опубликованной The Sunday Times, Крессида рассказала о том, почему им с мужем довелось через это пройти. Ее путь к материнству оказался достаточно тяжелым, но сейчас Бонас очень счастлива.

Читайте также: