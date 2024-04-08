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Это так мило: поклонница принцессы Уэльской показала, какую открытку получила из дворца

Это так мило: поклонница принцессы Уэльской показала, какую открытку получила из дворца

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Поклонница принцессы Уэльской получила в ответ на своем письмо открытку с благодарностью за заботу.

Когда в январе стало известно о том, что принцесса Уэльская Кэтрин перенесла операцию на брюшной полости, поклонники со всего мира начали отправлять ей письма и открытки в Кенсингтонский дворец с добрыми пожеланиями скорейшего выздоровления.

Одна из них поделилась в соцсети X, что недавно ей прислали ответ из дворца.

"Еще в январе, когда нам сообщили, что наша прекрасная принцесса Уэльская перенесла операцию, я отправила ей открытку с нашими (моей семьей и мной) искренними пожеланиями исцеления и, конечно же, изобилия любви. Сегодня я получил это прекрасное признание и могу честно сказать, что буду ценить его всю свою жизнь", - написала она в своем посте в соцсети.

На открытке принцессы Уэльской, которую отправила ее команда, было написано: "Спасибо за добрые пожелания Ее Королевскому Высочеству принцессе Уэльской. Мы очень ценим ваш заботливый жест".

Команда Кейт, вероятно, отправляла подобные открытки многим написавшим им людям. Обычно члены королевской семьи отвечают на некоторые письма и отправляют открытки в ответ. Например, написать им можно на день рождения или Рождество и есть вероятность получить ответ. Королевские поклонники часто с радостью делятся этими ответами в соцсетях, гордясь тем, что получили их.

Принцесса Уэльская / © Associated Press
Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы рассказывали, что Меган Маркл совершила трогательный жест по отношению к принцессе Уэльской.

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