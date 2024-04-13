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Это так мило: принц Гарри и Меган Маркл нежно поцеловались после победы в поло

Это так мило: принц Гарри и Меган Маркл нежно поцеловались после победы в поло

Это так мило: принц Гарри и Меган Маркл нежно поцеловались после победы в поло

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекская поддержала мужа во время благотворительного матча с поло в Веллингтоне.

Принц Гарри и Меган Маркл побывали на матче с поло Royal Salute Polo Challenge в штате Флорида. Соревнования проводила благотворительная организация Sentebale, соучредителем и патроном которой является герцог Сассекский.

Гарри принял участие в матче. Он играл за команду Royal Salute Sentebale, которая одержала победу.

После окончания матча Меган подошла к Гарри, вручила ему кубок и они нежно поцеловались. Это было очень мило и трогательно.

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press
Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

В этот момент их снимали для будущего сериала на стриминговом сервисе Netflix, в котором будут рассказывать о мире профессионального поло и в частности о пристрастии принца Гарри к этому виду спорта. Этот сериал является частью соглашения, которое Сассекские подписали с компанией в 2020 году под брендом Archewell Productions.

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press
Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press
Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

Напомним, Меган Маркл появилась на соревнованиях в платье цвета слоновой кости от бренда Heidi Merrick стоимостью 812 долларов и в винтажных серьгах Chanel.

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